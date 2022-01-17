2022/01/17 | 16:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وسجلت الصحة 4466 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 582 شخصا للشفاء”.

فيما بلغت حالات الوفاة الجديدة بكورونا 5 حالات في عموم محافظات البلاد”، وبلغ عدد الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 65113″.

وسجل العراق أمس 3630 إصابة بكورونا و5 حالات وفاة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العراقية تسجل قفزة كبيرة باصابات كورونا اليومية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العراقية تسجل قفزة كبيرة باصابات كورونا اليومية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).