2022/01/17 | 16:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تصدرت النسخة الجديد من أفلام “الصرخة” لشركة “باراماونت بكتشرز” مبيعات شباك التذاكر بجنيها 30.6 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقا لشركات التوزيع الأمريكية.

وأقصى فيلم “الصرخة” فيلم “الرجل العنكبوت – لا طريق للمنزل” بعد شهر من تصدره شباك التذاكر.

ويعد فيلم “الصرخة” الجديد بمثابة الجزء الخامس من سلسلة أفلام الرعب والقتل الشهيرة، لكنها بمثابة طرح جديد يضم طاقما أصغر سنا من الأبطال.

وتصدر الفيلم إيرادات شباك التذاكر خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما تتوقع شركة “باراماونت” أن يحقق إجمالي 35 مليون دولار بما في ذلك إجمالي يوم الاثنين.

وبلغت تكلفة إنتاج “الصرخة” حوالي 24 مليون دولار، محققا 18 مليون دولار إضافية في 50 سوقا دوليا.

وحصلت مجموعة “سباي غلاس ميديا” على حقوق أفلام “الصرخة”، والتي كانت ذات يوم دجاجة تبيض ذهبا لشركة “بوب وهارفي واينستين” السابقة “ميراماكس”، وأنتجت “سباي غلاس ميديا” الفيلم الجديد بالتعاون مع شركة “باراماونت”، وهو من أخراج مات بيتينيلو أولبين وتايلر جيليت، ويضم أعضاء سلسلة “الصرخة” الأصليين نيف كامبل وكورتني كوكس وديفيد أركيت إلى جانب الإضافات الجديدة ميليسا باريرا وجينا أورتيغا وجاك كويد.

من جهته، حقق فيلم “الرجل العنكبوت” 20.8 مليون دولار في خامس أسبوع من إطلاقه، تتوقع شركة “سوني بكتشرز” أن يحقق الفيلم 5.2 مليون دولار أخرى، ليسجل الفيلم محليا حتى الآن 703.9 مليون دولار يوم الإثنين، متفوقا على فيلم “النمر الأسود”.

وجاء فيلم “سينغ 2” لشركة “يونيفرسال بكتشرز” في المركز الثالث في رابع عطلة نهاية الأسبوع محققا 8.3 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع التي استمرت 3 أيام.

وحقق فيلم الرسوم المتحركة إجمالا 122.1 مليون دولار محليا و96.3 مليون دولار إضافية دوليا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيلم “الصرخة” يقصي “الرجل العنكبوت” ويتصدر شباك التذاكر) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيلم “الصرخة” يقصي “الرجل العنكبوت” ويتصدر شباك التذاكر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).