صادقون تدعو الى رفض “انبوب العقبة” وتتهم حكومة الكاظمي بتنفيذ أوامر أمريكية

2022/01/17 | 17:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اتهم عضو كتلة الصادقون حسن سالم، الحكومة الحالية بتنفيذ أوامر أمريكية لافقار الشعب العراقي.وقال سالم، في بيان تلقت وكالة /المعلومة/ نسخة منه، إن “صمت الكتل والاحزاب السياسية عن نهب ثروات الشعب العراقي من خلال مد الانبوب النفطي من البصرة الى العقبة وبمسافة 1900 كيلو متر وبكلفة 26 مليار دولار واعطاء مليونين برميل […]

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