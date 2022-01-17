رئيس شركة فايزر: كورونا سيستمر لعدة سنوات

2022/01/17 | 17:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، ألبرت بورلا، الاثنين، إن فيروس كورونا سيستمر في الانتشار لسنوات عديدة مقبلة.

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لكن بورلا اعتبر، في مقابلة مع قناة "بي أف أم" التلفزيونية الفرنسية، أن هذه الموجة الحالية يجب أن تكون الأخيرة التي يجب أن تؤدي إلى فرض قيود على الناس.

كما أكد بورلا مجددا أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا "آمن وفعال" للأطفال.

من جهته، قال خبير الأمراض المعدية ومستشار البيت الأبيض، أنتوني فاوتشي، إنه من "المبكر جدا القول متى سيصبح فيروس كورونا المستجد متوطنا".

لكن فاوتشي أعرب عن أمله في أن يصبح متوطنا في عام 2022، مضيفا "لكن يمكن أن يحدث هذا فقط في حالة عدم ظهور متغيرات جديدة".

وتسبّب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن خمسة ملايين و533 ألف إنسان في العالم منذ أن ظهر في الصين في ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة، الأحد.

وسجّلت الولايات المتحدة أعلى عدد للوفيات من جرّاء الفيروس بلغ أكثر من 850 ألف حالة، تلتها البرازيل بـ621 ألف حالة، والهند بـ486 ألفا وروسيا 321 ألف حالة.

وتقدّر منظمة الصحة العالمية أن العدد الإجمالي للوفيات قد يكون أعلى بمرّتين إلى ثلاث، آخذة في الاعتبار العدد الزائد للوفيات المرتبة بالوباء.

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