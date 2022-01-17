موجة ثلوج تجتاح العراق..

2022/01/17 | 17:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح المتنبئ الجوي العراقي، صادق

العطية، أن تشهد العاصمة بغداد،

ومحافظات أخرى، موجة ثلوج يوم الخميس

المقبل، متأثرة بـ"كتلة أوروبية".

وذكر العطية، في تدوينة، أن "مساء يوم

الأربعاء، وصباح الخميس المقبلي

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