بالفيديو .. عناصر من نجدة بغداد يعتدون على مواطن في الكرادة

2022/01/17 | 17:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

تنشر (بغداد اليوم) مقطع فيديو يظهر قيام عناصر من نجدة بغداد بالاعتداء على أحد المواطنين.

ويوضح الفيديو قيام عناصر من نجدة بغداد بضرب أحد المواطنين بالركل بالقدم وبأخمس البندقية في منطقة الكرادة، فيما تم فتح تحقيق بالعناصر المعتدية.

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