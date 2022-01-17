السعودية تدين هجوم أبوظبي: نقف إلى جانب الإمارات في وجه كل ما يهدد أمنها

2022/01/17 | 17:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت المملكة العربية السعودية الهجوم الذي أسفر عن انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة المصفح، إضافة إلى حريق "بسيط" في منطقة الإنشاءات بمطار أبوظبي الدولي.

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