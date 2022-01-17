بالأرقام.. الشرطة أول فريق يكسر حاجز الأكثر تحصيلاً للنقاط

2022/01/17 | 17:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..يواصل فريق الشرطة، بتحطيم الارقام القياسية في الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.وفي الموسم الحالي 2021/ 2022 حصد الشرطة 53 نقطة متفوقاً على الرقم السابق المسجل باسمه في موسم 2002/ 2003 برصيد 84 نقطة.وكان الشرطة قد حصد 47 نقطة في موسم 2018/ 2019، وفي المركز الرابع من حيث ترتيب الاكثر نقاطاً جاء […]

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