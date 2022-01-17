الشيخ حمودي خلال لقائه بنخب من الحراك الشعبي الشيعي: “وحدة العراق من وحدة شيعته”

2022/01/17 | 17:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ التقى الشيخ همام حمودي، رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، اليوم الاثنين، بمكتبه في مقر المجلس الاعلى بعدد من نخب الحراك الشعبي الشيعي، واستمع لرؤاها والاهداف المرجوة من حراكها.وأكد الشيخ حمودي على “ضرورة عمل الجميع من اجل تعزيز الوحدة الوطنية، والنأي عن كل أشكال التعصب والخطاب المتشنج، واي أطروحات من شانها الاضرار بوحدة النسيج […]

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