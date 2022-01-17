المغرب.. سبب واحد لتمديد الإغلاق بعد نهاية يناير

2022/01/17 | 17:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في وقت ينتظر المغاربة قرار الحكومة بشأن إعادة فتح الحدود، توقعت اللجنة العلمية بالبلاد ألا يتم تمديد قرار الإغلاق الحالي، الذي ينتهي في 31 يناير الجاري.

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