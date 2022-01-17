الحكومة المحلية في ذي قار تبحث مع السفير الالماني تعزيز التعاون المشترك في مجال السياحة والآثار

2022/01/17 | 17:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بحثت الحكومة المحلية في ذي قار ، اليوم الاثنين، تعزيز التعاون المشترك في مجال السياحة والآثار مع السفير الالماني.وذكر المكتب الاعلامي لمحافظ ذي قار، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “استقبل ممثل عن محافظ ذي قار معاون المحافظ للشؤون الادارية المهندس فيصل الشريفي ،وعدد من المسؤولين المحليين ، السفير الالماني لدى […]

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