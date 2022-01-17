ديالى: 90 % من لاعبات الأندية يهجرن الرياضة.. 4 أسباب وراء “القرار المؤلم”

2022/01/17 | 17:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..كشف رئيس نادي رياضي في ديالى، الاثنين، عن هجرة 90% من لاعبات الاندية النسوية بالمحافظة.وقال رئيس نادي شهربان الرياضي لطيف التميمي لـ /المعلومة /، ان “90% من لاعبات 4 اندية نسوية في ديالى هجرن الرياضة بشكل كبير”، لافتا الى أن “الرياضة النسوية بدات تفقد اهم مرتكزاتها في محافظة كانت زاخرة بالمواهب الرياضية […]

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