2022/01/17 | 17:25 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ ديالى..
كشف رئيس نادي رياضي في ديالى، الاثنين، عن هجرة 90% من لاعبات الاندية النسوية بالمحافظة.
وقال رئيس نادي شهربان الرياضي لطيف التميمي لـ /المعلومة /، ان “90% من لاعبات 4 اندية نسوية في ديالى هجرن الرياضة بشكل كبير”، لافتا الى أن “الرياضة النسوية بدات تفقد اهم مرتكزاتها في محافظة كانت زاخرة بالمواهب الرياضية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى: 90 % من لاعبات الأندية يهجرن الرياضة.. 4 أسباب وراء “القرار المؤلم”) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كشف رئيس نادي رياضي في ديالى، الاثنين، عن هجرة 90% من لاعبات الاندية النسوية بالمحافظة.
وقال رئيس نادي شهربان الرياضي لطيف التميمي لـ /المعلومة /، ان “90% من لاعبات 4 اندية نسوية في ديالى هجرن الرياضة بشكل كبير”، لافتا الى أن “الرياضة النسوية بدات تفقد اهم مرتكزاتها في محافظة كانت زاخرة بالمواهب الرياضية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى: 90 % من لاعبات الأندية يهجرن الرياضة.. 4 أسباب وراء “القرار المؤلم”) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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