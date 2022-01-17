علاء مبارك يوجه انتقادات إلى عمرو أديب بعد إعلانه

2022/01/17 | 17:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار نجل الرئيس المصري السابق، علاء مبارك، جدلا واسعًا، بعد تعليقه على إعلان الإعلامي عمرو أديب وصيته.

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