الاتحاد الوطني يؤيد مبدأ “التوافقية” في تشكيل الحكومة الجديدة

2022/01/17 | 17:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/السليمانية..أكدت عضو الاتحاد الوطني الكردستاني رابحة حمد، الاثنين، أن حزبها لن يقف مع طرف شيعي ضد آخر.وقالت حمد في حديث لوكالة /المعلومة/ إن “موقف الاتحاد الوطني منذ الجلسة الأولى للبرلمان كان متبني للحياد”.وأضافت أن “الاتحاد الوطني مع التوافقية في إدارة الحكومة المقبلة، لآن العراق الجديد مبني على التوافقات والأغلبية صعبة التحقيق في […]

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