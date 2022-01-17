العامري يواصل لقاءاته في كردستان ويجتمع مع مسعود البارزاني

2022/01/17 | 17:44 - المصدر: قناة التغيير

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استقبل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني ،اليوم الاثنين، رئيس تحالف الفتح هادي العامري في أربيل.

وأورد مكتب العامري الخبر في بيان مقتضب لم يتطرق فيه الى المزيد من تفاصيل حول اللقاء.

وكان العامري قد وصل في وقت سابق الى اربيل والتقى رئيس اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني في إطار سلسلة لقاءات تهدف للتباحث بشأن ملف تشكيل الحكومة الجديدة وشكل التحالفات لتشكيل الكتلة الأكبر.

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