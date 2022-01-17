الموقف الوبائي يسجل طفرة في عداد الإصابات بفيروس كورونا

2022/01/17 | 17:51 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، إلى أكثر من 2.1 مليون إصابة.

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 17 كانون الثاني/يناير، وتضمن تسجيل 4466 إصابة جديدة، و5 حالات وفاة فقط.

وأشار الموقف، إلى تسجيل 582 حالة تماثل للشفاء بمعدل 97.7%.

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