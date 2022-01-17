السعودية ترصد وتحذر: شائعات عن إحدى الفعاليات

2022/01/17 | 17:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، الاثنين، أن نشر الشائعات والأكاذيب بشأن أي أمر من الأمور "المتعلقة بالنظام العام"، أو الترويج لها، أو المشاركة فيها بأي طريقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

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