2022/01/17 | 17:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … القت السلطات البولندية القبض على عصابة لتهريب المهاجرين مقابل ملايين اليورو في بولندا حيث تتكون المجموعة من بولنديين وعراقيين وجورجيا وتونس وسوريا وأوكرانيا.وذكرموقع يورو نيوز التابع للاتحاد الاوربي في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ أن “المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم يكلفون المهاجرين بمبلغ 3000 يورو لنقل الشخص الواحد من حدود بيلاروسيا عبر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السلطات البولندية تلقي القبض على عصابة لتهريب المهاجرين بينهم عراقيين) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السلطات البولندية تلقي القبض على عصابة لتهريب المهاجرين بينهم عراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).