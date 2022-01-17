قيادي في الحكمة: قاآني قادر على تقريب الاطار من التيار وهناك نية لتوحيد موقفهما

2022/01/17 | 17:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف القيادي قي تيار الحكمة، رحيم العبودي، اليوم الاثنين، عن نية لتوحيد المواقف بين التيار الصدري والاطار التنسيقي، مشيرا الى قدرة قائد فيلق القدس الايراني، اسماعيل قاآني على تقريب المسافات بينهما.وقال العبودي، لـوكالة “ايرث نيوز”، ان “قاآني قادر على تقريب وجهات النظر بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، لما يملكه من علاقات طيبة […]

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