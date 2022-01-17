(واع) تحصد المركز الأول لأفضل وكالة أنباء عراقية للعام 2021

2022/01/17 | 18:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

حصدت وكالة الأنباء العراقية (واع) المركز الأول لأفضل وكالة إخبارية عراقية، باستفتاء أجرته مؤسسة موازين الإعلامية.

وحازت وكالة الأنباء العراقية (واع)، 1040 صوتاً في الاستفتاء، تليها الزميلة وكالة السومرية نيوز.

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