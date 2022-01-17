نائب يكشف عن الجهات التي ستشارك بتشكيل الحكومة

2022/01/17 | 18:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … كشف عضو الاطار التنسيقي والنائب عن تحالف الفتح، رفيق الصالحي، اليوم الاثنين، عن الجهات السياسية التي لديها حق المشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة.وقال الصالحي في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان ” الجهات السياسية الشيعية المتمثلة بقوى الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية هي من لديها حق المشاركة في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة بعد توافق وتفاهم […]

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