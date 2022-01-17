قاآني اجتمع مع قادة الإطار التنسيقي لمناقشة انهاء الخلافات مع التيار الصدري

2022/01/17 | 18:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اجتمع قائد فيلق القدس الإيراني اسماعيل قاآني ،اليوم الاثنين، مع قادة الإطار التنسيقي في العاصمة بغداد لحث جميع على توحيد المواقف داخل البيت السياسي وانهاء الخلافات بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري.

وبحسب وكالة مهر الإيرانية للأنباء فان الاجتماع ناقش سبل توحيد المواقف السياسية كما تناول الاجتماع رسم ملامح تشكيل الحكومة الجديدة .

وأفادت الوكالة أنّ وجود قاآني في العراق هو لعقد اجتماعات مع جميع القوى السياسية، لتقريب وجهات النظر بملف تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

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