أربيل: بارزاني والعامري يبحثان مسارات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (صور)

2022/01/17 | 18:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ناقش رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري الذي يزور أربيل، الإثنين، تطورات المشهد السياسي في البلاد، وجهود تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة.

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وبحسب بيان لمكتب رئيس حكومة الإقليم تلقى "ناس"، نسخة منه (17 كانون الثاني 2022)، فقد "استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، رئيس تحالف الفتح هادي العامري، وجرى في الاجتماع، التباحث حول آخر المستجدات والتطورات في العراق والجهود المبذولة لتشكيل حكومة جديدة، وتم التأكيد على تكثيف المساعي الرامية لتشكيل حكومة تحفظ حقوق المواطنين العراقيين كافة، وتحقق الاستقرار والشراكة الحقيقية بين المكونات، وتعالج المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور".

ووصل زعيم تحالف الفتح هادي العامري، الإثنين، إلى محافظة أربيل.

واعلن المكتب الإعلامي للعامري في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه، (17 كانون الثاني 2022)، عن "وصول رئيس تحالف الفتح هادي العامري الى مدينة أربيل".

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