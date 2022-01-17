2022/01/17 | 18:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شرطة أبوظبي، الاثنين، عن انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة المصفح بالإضافة إلى حريق "بسيط" في منطقة الإنشاءات بمطار أبوظبي الدولي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسل CNN ينقل آخر تطورات الهجوم من أمام منشأة نفطية في أبوظبي) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسل CNN ينقل آخر تطورات الهجوم من أمام منشأة نفطية في أبوظبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).