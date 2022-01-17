2022/01/17 | 18:15 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: uwcsR9WVOyk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مجلس تحقيقي بحق ضابط في الداخلية نثر أموالا طائلة داخل "نادي ليلي"!! | متداول في مع صباح الجاف) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مجلس تحقيقي بحق ضابط في الداخلية نثر أموالا طائلة داخل "نادي ليلي"!! | متداول في مع صباح الجاف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).