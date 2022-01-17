2022/01/17 | 18:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد قرر مدرب المنتخب الوطني بكرة القدم زيليكو بيتروفيتش، استدعاء ثلاثة لاعبين جدد لصفوف المنتخب الوطني.وقال مصدر مقرب من بيتروفيتش في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “بيتروفيتش قرر استدعاء لاعب القوة الجوية حسين جبار لقائمة المنتخب الوطني تحضيراً لمواجهة اوغندا الودية”.وأوضح أن “اللاعبين كرار نبيل وعلي حصني، سيتم دعوتهم لصفوف المنتخب بعد مباراتي […]

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