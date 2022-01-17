2022/01/17 | 18:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ بارك القائد الأعلى لقوات صنعاء المشير الركن مهدي المشاط ، عملية القوات المسلحة في العمق الإماراتي.وقال المشاط في بيان عاجل مساء اليوم الاثنين ، تعليقاً على العملية العسكرية النوعية في العمق الإماراتي : ” إذا استمر هذا العدوان ومسلسل جرائمه والسعي لاحتلال هذا البلد فإن هذا سيشكل في المستقبل مخاطر حقيقية على الاقتصاد […]

ظهرت المقالة المشاط يبارك عملية القوات المسلحة في العمق الإماراتي أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المشاط يبارك عملية القوات المسلحة في العمق الإماراتي) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المشاط يبارك عملية القوات المسلحة في العمق الإماراتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).