2022/01/17 | 18:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت المقالة القاضي عامر الحسيني رئيسًا للإدارة الانتخابية في المفوضية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القاضي عامر الحسيني رئيسًا للإدارة الانتخابية في المفوضية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القاضي عامر الحسيني رئيسًا للإدارة الانتخابية في المفوضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).