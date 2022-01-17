"هجوم إرهابي جبان".. السعودية تندّد باستهدف مطار أبوظبي

2022/01/17 | 18:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندّدت السعودية، الإثنين، بما وصفته "هجوما إرهابيا جبانا" استهدف مطار أبوظبي الدولي في الإمارات، مشيرة إلى أن المتمردين الحوثيين في اليمن يقفون خلفه، علما أن الإمارات لم تحدّد بعد أسباب الحريق والانفجار في صهاريج نقل محروقات.

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