الأعرجي يترأس اجتماعاً بشأن المصادر المشعة والمواد الخطرة

2022/01/17 | 18:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ناقش مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الإثنين، الأدوار والمسؤوليات الخاصة بهيئة الرقابة الوطنية لمنع الانتشار والهيئة العراقية للمصادر المشعة والمواد الخطرة.وذكر بيان للوزارة، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “استناداً إلى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ترأس مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اجتماعا مهما، لتنسيق الجهد الوطني …

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