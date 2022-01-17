أمانة بغداد يعين عصام حمد مديراً فنياً للنادي

2022/01/17 | 18:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت إدارة نادي أمانة بغداد ،اليوم الاثنين، عن تعاقدها مع عصام حمد لقيادة الفريق في مرحلة الإياب من الدوري العراقي الممتاز.

وقال النادي في بيان له: “اختيار عصام حمد جاء عن قناعة تامة من قبل إدارة النادي بقدرات المدرب لتحقيق نتائج إيجابية للفريق”.

وأضاف أمانة بغداد: “النادي يوجه شكره للمدرب وسام طالب الذي وافق على قيادة الفريق مؤقتا لما تبقى من مباريات المرحلة الأولى خلفا لجمال علي”.

وتابع نادي أمانة بغداد: “وسام طالب سيعمل مساعدا للمدرب عصام حمد في الجولات المتبقية من الموسم الحالي”.

يذكر أن عصام حمد سبق له ان عمل في بداية الدوري مع الزوراء، الذي غادره بشكل مبكر، كما عمل مع أسود العاصمة في أكثر من تجربة سابقة.

ويحتل فريق أمانة بغداد المركز الخامس عشر في لائحة الترتيب بعد نهاية القسم الأول من الدوري العراقي الممتاز، برصيد 19 نقطة.

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