رئيس حكومة كردستان يهنئ بمناسبة حلول عيد قولتاس

2022/01/17 | 18:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ هنأ رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين ، الكاكائيين (اليارسانيين) بمناسبة حلول عيد قولتاس (عيد الليالي الثلاث).وفيما يلي نص التهنئة، تابعتها وكالة ايرث نيوز، “مع حلول عيد (قولتاس) الأغر، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى جميع الأخوات والإخوة الكاكائيين وسائر اليارسانيين في كردستان والعالم.سائلاً المولى القدير أن يتقبل صيامكم وعباداتكم، […]

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