إدارة سد دوكان تكشف عن حجم زيادة العائدات المائية

2022/01/17 | 18:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/السليمانية..كشف مدير سد دوكان كوجر جمال ، الاثنين، عن حجم الزيادة في العائدات المائية خلال اليومين الماضيين.وقال جمال في حديث لوكالة /المعلومة/ إن”حجم الزيادة هي بمقدار 12 سنتمنترا خلال يومين فقط، حيث هطل 4 سنتمتر يوم أمس واليوم 8 سنتمترات”.وأضاف أن “بحدود 70 ملم من المياه هطل على منطقة دوكان، والكميات تتزايد […]

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