محافظ ذي قار يوجه بإيقاف اي استثمارات لأرض فوج المهمات

2022/01/17 | 18:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار وجه محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، اليوم الاثنين، دائرة عقارات الدولة فرع ذي قار بإيقاف اي استثمارات على ارض فوج المهمات لغرض انشاء نصب للشهداء عليها.

وذكر المحافظ وفقا لوثيقة صادرة عنه وموجهه الى دائرة عقارات الدولة فرع ذي قار حصلت عليها (بغداد اليوم): "بناءً على توجيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ،عدم ترويج اي استثمار حول ارض فوج المهمات والغاء اي استثمار او موافقات بشأنها".

واضاف ان "الارض سيشيد عليها نصب للشهداء ويكون عبارة عن متنزه وحدائق مفتوحة لجميع مواطني ذي قار"، مؤكداً ان "التصميم تم اعداده مسبقاً من قبل لجنة مشكلة بأمر رئيس الوزراء".

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