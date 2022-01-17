ثلوج في بغداد.. موجة جديدة من البرد يشهدها العراق

2022/01/17 | 18:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادتوقع المتنبئ الجوي حسين التميمي، اليوم الاثنين، موجة من امطار وبرد في عدد من المحافظات الشمالية والوسطى وجزء من الجنوبية تبدء مساء الغد.

وقال التميمي في تدوينه له بمواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" تابعتها (بغداد اليوم): إنه "من المتوقع أن يتقدم نحو البلاد وبالأخص المنطقة الشمالية منخفضا جويا حاملا معه الأمطار والثلوج والغبار وارياح النشطة تبدأ بوادره مساء يوم غد الثلاثاء".

واضاف ان "الأمطار والهطول الثلجي سيكون حاضرا في أجزاء من الموصل ومدن كردستان وشمال ديالى وبشكل خفيف في العاصمة بغداد والكوت وبعض أجزاء ميسان الشرقية".

وبين ان "موجة البرد في تعمق و تستمر لعدم ايام"، محذرا الفلاحين من "موجة صقيع".

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