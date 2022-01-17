2022/01/17 | 18:49 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ صوتت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، على اختيار عامر الحسيني رئيساً للإدارة الانتخابية بدورتها الثالثة.وقالت المفوضية في بيان، إن “مجلس المفوّضين عقد مؤخراً، جلسة اعتيادية برئاسة رئيس مجلس المفوّضين القاضي جليل عدنان خلف، وحضور جميع أعضاء المجلس؛ من أجل تطبيق المادة الثامنة من قانون المفوّضية رقم (31) لسنة 2019 الفصل الثاني منه، […]

ظهرت المقالة اختيار عامر الحسيني رئيساً للإدارة الانتخابية في دورتها الثالثة أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اختيار عامر الحسيني رئيساً للإدارة الانتخابية في دورتها الثالثة) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اختيار عامر الحسيني رئيساً للإدارة الانتخابية في دورتها الثالثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).