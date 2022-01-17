2022/01/17 | 18:50 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KCllF98J850

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. توجيهات المجلس الوزاري للأمن الوطني) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. توجيهات المجلس الوزاري للأمن الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).