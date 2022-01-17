2022/01/17 | 18:50 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BoRLPRPrmiM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الالغام ومخلفات الحروب.. خطر يهدد حياة العراقيين وسعي محلي ودولي لازالتها) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الالغام ومخلفات الحروب.. خطر يهدد حياة العراقيين وسعي محلي ودولي لازالتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).