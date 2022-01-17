ميناء ابو فلوس التجاري يستقبل سفينة حاويات وثلاث جنائب محملة بمادة (الكلنكر)

2022/01/17 | 18:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استقبلت الشركة العامة لموانئ العراق، اليوم الاثنين، سفينة تجارية على متنها حاويات بمواد متنوعة وثلاث جنائب محملة بمادة ( الكلنكر ) عبر أرصفة ميناء ابو فلوس التجاري.وقال مدير عام الموانئ المهندس فرحان الفرطوسي، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “نسعى ان تكون موانئ الشركة جاذبة للسفن المحملة بالبضائع المتنوعة وذلك من […]

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