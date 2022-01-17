بالصور.. الجدية تسود الوحدة التدريبية الأولى للمنتخب الوطني

2022/01/17 | 18:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..خاض المنتخب الوطني بكرة القدم، أولى وحداته التدريبية في العاصمة بغداد تحضيرا لتصفيات المونديال.وشهدت الوحدة التدريبية تدريبات تخص اللعب بالكرة فضلاً عن عمليات الاستشفاء.وظهرت الجدية على ملامح لاعبي المنتخب الوطني من أجل تقديم افضل المستويات في الاستحقاقات المقبلة.يذكر أن العراق سيواجه اوغندا على ملعب الحبيبية في الحادي والعشرين من الشهر […]

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