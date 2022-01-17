في ذكرى مارتن لوثر كينغ.. بايدن يدعو

2022/01/17 | 18:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي جو بايدن، في كلمة متلفزة، الإثنين، بمناسبة "يوم مارتن لوثر كينغ" إنه يجب "استكمال عمله الذي لم يكتمل"، وأضاف أن الديمقراطية الأميركية تواجه "هجوما"

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