مصافحة على إيقاع ثورة الحرية والكرامة...! - عمران مختار حاضري

2022/01/17 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عمران_مختار_حاضري مصافحة على إيقاع ثورة الحرية والكرامة ...



!* كلمة عابرة، لا بد منها لكل صاحب قلم و حامل فكر و حالم بقضية، هي :إذا كان المظلوم و المنتهكة حقوقه و المفقر و المهمش و المعطل، يحتج في الشارع و الساحات...



و يضحي بروحه و دمه و أغلى ما لديه، فحري بنا و نحن ندعي الوعي المواطني الديموقراطي و الثوري و الوطنية و التوق إلى الحرية و العدالة الاجتماعية...



ان نضرب بفأس الكلمة على نحور "أصنام الخوف و ال ......





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