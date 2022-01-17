بارزاني والعامري يبحثان مسارات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

2022/01/17 | 18:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ناقش رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري الذي يزور أربيل، الإثنين، تطورات المشهد السياسي في البلاد، وجهود تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة.وبحسب بيان لمكتب رئيس حكومة الإقليم تلقى “النور نيوز”، نسخة منه، فقد “استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، رئيس تحالف الفتح هادي العامري، وجرى …

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