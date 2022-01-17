مقتل 12 شخصاً في زلزال ضرب أفغانستان

2022/01/17 | 19:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واعأعلن حاكم منطقة قادس في ولاية بادغيس الأفغانية محمد صالح برديل، اليوم الاثنين، مقتل 12 شخصاً على الأقلّ إثر زلزال ضرب شرق البلاد.وقال برديل لوكالة فرانس برس إن "الضحايا قُتلوا إثر سقوط أسقف منازلهم عليهم"، مشيراً إلى بلوغ قوة الزلزال 5,3 درجات، بحسب مركز المسح الجيولوجي الأميركي الذي أعلن في البداية أن قوة الهزّة بلغت 5,6 درجات".وأضاف برديل أن "عددا من الأشخاص جُرحوا في زلزال اليوم"، متابعاً أن "هناك نساء وطفالًا في عداد الضحايا".

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