2022/01/17 | 19:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقال ضابط في النجف بعد تلقيه رشوة من تاجر مخدرات

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