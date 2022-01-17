رئيس جديد للدائرة الانتخابية في المفوضية

2022/01/17 | 19:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، عن اختيار عامر الحسيني رئيساً جديداً للدائرة الانتخابية بدورتها الثالثة.

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وقالت المفوضية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (17 كانون الثاني 2022)، إن "مجلس المفوّضين عقد مؤخراً، جلسة اعتيادية برئاسة رئيس مجلس المفوّضين القاضي جليل عدنان خلف، وحضور جميع أعضاء المجلس؛ من أجل تطبيق المادة الثامنة من قانون المفوّضية رقم (31) لسنة 2019 الفصل الثاني منه، والمتمثّلة باختيار رئيس الإدارة الانتخابية للدورة الثالثة بعد انقضاء مدّة الدورة الثانية منذ تسنّم عباس فرحان حسن رئاسة الإدارة الانتخابية في 13/1/2021".

وأضافت، أن "الجلسة افتتحت بالشكر والإشادة بالجهود المبذولة من رئيس الإدارة الانتخابية للمدّة الماضية، ومن ثَمّ فتح باب الترشيح لرئاسة الإدارة الانتخابية للدورة الثالثة"، مشيرة الى أنه "بعد التصويت السريّ حاز المفوّض عامر موسى محمد الحسيني ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة ومارس أعماله مطلع الأسبوع الحالي من شهر كانون الثاني الجاري".

يذكر أن المادة الثامنة من قانون المفوضية تنص على: "ينتخب أعضاء مجلس المفوّضين من بين أعضائه رئيسا للإدارة الانتخابية يمارس أعماله لمدّة لا تزيد على سنة واحدة غير قابلة للتجديد".

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