إصابة رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي مارك ميلي بفيروس كورونا

2022/01/17 | 19:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الكولونيل ديف باتلر، في بيان الاثنين، إن رئيس الهيئة الجنرال مارك ميلي، ثبتت إصابته بفيروس كورونا يوم الأحد، و"يعاني من أعراض طفيفة للغاية".

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