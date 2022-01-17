موعد حسم الاتحادية دعوى

2022/01/17 | 19:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقع عضو مجلس النواب والمدعي بالدعوى المقامة امام المحكمة الاتحادية بشأن بطلان جلسة انتخاب هيئة رئاسة البرلمان، باسم خشان، اليوم الاثنين، حسم الدعوى يوم الاربعاء المقبل.

وقال خشان في حديث لـ(بغداد اليوم): "نتوقع ان تحسم المحكمة الاتحادية الدعوى المقامة امامها بشأن الخروقات بالجلسة الاولى وانتخاب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يوم الاربعاء المقبل".

وأوضح أن "هذا الحسم يتلخص باصدارها حكما بحسم هذه الدعوى".

وأكد أن "هذا الاعتقاد يأتي من كون العملية السياسية تحتاج لاستقرار واعادة الامور للسكة القانونية".

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