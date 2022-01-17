مناهضون للحرب يطالبون نواب امريكان بانهاء التدخل العسكري في اليمن

2022/01/17 | 19:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة ..تجمع عدد من المتظاهرين أمام مكتب النائبة الديمقراطية الكساندريا أوكاسيو كورتيز مطالبين النائبة بإنهاء التدخل العسكري الامريكي في اليمن، فيما حمل احد المتظاهرين لافتة تصف النائبة بـ “التقدمية الزائفة التي تدعم الإمبريالية الحقيقية”.ونقل موقع جست نيوز الامريكي في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” العشرات من المتظاهرين الذين ينتمون الى مختلف […]

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