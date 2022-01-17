2022/01/17 | 19:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / الأستاذ الدكتور أنيس الخصاونة..ما بال شعوبنا العربية تتمسك ببعض الموظفين المسنين وتصر على أن يبقوا على رأس وظائفهم رغم بلوغهم من العمر عتيا ورغم أنهم أمضوا أعمارهم المديدة في التنقل من موقع الى آخر، ومن منصب الى منصب ويتقاضون اربعة أو خمسة رواتب تقاعدية .إنهم لا يتقاعدون مع أن العمل العام مضني […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القيادات العربية قيادات مسنة وتنكر استحقاقات العمر) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القيادات العربية قيادات مسنة وتنكر استحقاقات العمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).